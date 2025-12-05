Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Κεντρική Μακεδονία – «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της Κεντρικής Μακεδονίας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το μήνυμα του 112 που εστάλη στις 22.10 το βράδυ της Πέμπτης (4/12/25) στους κατοίκους της Κεντρικής Μακεδονίας, για την κακοκαιρία, υπάρχει προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα για το επόμενο 24ωρο.

Ο κόσμος καλείται να περιορίσει τις μετακινήσεις ενώ συστήνεται προσοχή για τους υπόγειους χώρους.

Η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μεγάλα ύψη βροχής αναμένεται να δεχθούν τις επόμενες ώρες η Πιερία, η Χαλκιδική, η Ημαθία και η Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία.

Σε επιφυλακή είναι ο κρατικός μηχανισμός και η τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ νωρίτερα συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή (5/12/25), λόγω της κακοκαιρίας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Μετά τους δήμους Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου, στην Πιερία, και ο δήμος Πύδνας – Κολινδρού ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες θα είναι την Παρασκευή (5/12/25) κλειστές.

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου έγινε γνωστό ότι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σε συνδυασμό με τις κατολισθήσεις που παρατηρούνται, διαπιστώνεται θολότητα στο νερό της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου και προτείνεται η αποφυγή της πόσης του μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης.