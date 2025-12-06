Κακοκαιρία Byron: Εντυπωσιακή διάσωση μητέρας και βρέφους από την πλημμυρισμένη Μάνδρα – Δείτε βίντεο

Ανελέητο το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας Byron στην Μάνδρα Αττικής. Οι κάτοικοι, για ακόμη μία φορά, έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη αφού είδαν δρόμους, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν. Σε αρκετές περιπτώσεις κλήθηκε η αστυνομία για άντληση υδάτων αλλά και η ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Σε μία περίπτωση μάλιστα τα στελέχη της επενέβησαν για να σώσουν μία μητέρα με το βρέφος της.

Η ΕΜΑΚ δέχθηκε κλήση για την μητέρα με το βρέφος που είχαν παγιδευτεί στην περιοχή Άη Γιάννη Κορακά στην Μάνδρα από την απότομη άνοδο των της στάθμης του νερού ρεμάτων που προκάλεσε με τις καταρρακτώδεις βροχές η κακοκαιρία Byron.

Έτσι η ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και βρέθηκε στο πλημμυρισμένο δρόμο. Οι συνθήκες ήταν αντίξοες μιας και δεν υπήρχε καν καλή ορατότητα. Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Γ. Δρίκος, ο οποίος ανέλαβε τον επιχειρησιακό συντονισμό. Καθοδήγησε τους διασώστες, αξιολόγησε τις εναλλακτικές διαδρομές και παρακολούθησε την όλη διαδικασία, εξασφαλίζοντας ότι η μητέρα και το παιδί μεταφέρονταν με ασφάλεια.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/mandra-kakokairia1.mp4

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη μητέρα και το βρέφος να φτάνουν σε ασφαλές σημείο χωρίς τραυματισμούς.