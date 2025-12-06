Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Ενιπέας – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Υπέρειας προς τα Φάρσαλα

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Ενιπέας – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Υπέρειας προς τα Φάρσαλα

Τα «δόντια» της συνεχίζει να δείχνει στη Λάρισα η κακοκαιρία Byron. Μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής Υπέρειας προειδοποιώντας πως ο Ενιπέας ποταμός έχει υπερχειλίσει.

Για τον λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους του οικισμού της Λάρισας να μετακινηθούν προς Φάρσαλα.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα