Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Ενιπέας – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Υπέρειας προς τα Φάρσαλα

Τα «δόντια» της συνεχίζει να δείχνει στη Λάρισα η κακοκαιρία Byron. Μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής Υπέρειας προειδοποιώντας πως ο Ενιπέας ποταμός έχει υπερχειλίσει.

Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Για τον λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους του οικισμού της Λάρισας να μετακινηθούν προς Φάρσαλα.