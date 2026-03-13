Καλαμαριά: Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία του 20χρονου – Δέχεται πισώπλατη μαχαιριά και καταρρέει δίπλα σε κάδο

Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία με μαχαίρι του 20χρονου στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ ήταν με τους φίλους του όταν δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι την Καλαμαριά. Το χτύπημα ήταν πισώπλατο και αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρό.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα με κουκούλες να τρέχουν και από πίσω είναι ο 20χρονος που έχει δεχτεί την μαχαιριά στην πλάτη.

Αφού κάνει κάποια βήματα καταρρέει δίπλα σε έναν κάδο και χάνει τις αισθήσεις του. Άμεσα σπεύδουν στο σημείο διάφοροι γείτονες, ενώ οι φίλοι του δεν έχουν αντιληφθεί την σοβαρότητα της κατάστασής του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μαχαιριά του τρύπησε τον πνεύμονα με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Από τα ξημερώματα έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές, ενώ η σορός του 20χρονου θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για νεκροψία.

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει» ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ, όμως δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία για οπαδικά επεισόδια. Από την αστυνομία ερευνάται και το ενδεχόμενο το επεισόδιο να έχει οπαδικά κίνητρα ή αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Αργοναυτών. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι πισώπλατα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι στο σημείο τον περίμεναν τρία άτομα με κουκούλες.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός ανήκει στην ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών» που δρούσε στην Θεσσαλονίκη, μιας ομάδας που παγίδευε παιδόφιλους και τους ξυλοκοπούσε.