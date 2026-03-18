Καλαμαριά: Ράμματα στο μάτι και κάταγμα στο κρανίο φέρει ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα χτυπήματα σε βάρος του 23χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση δολοφονίας 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ert News από τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στην Καλαμαριά, φέρει πολλαπλά τραύματα δια θλώντος και δια νήσσοντος οργάνου, στο κεφάλι, στον κορμό και τα άκρα.

Οι εκδορές έχουν προκληθεί με ένα ή περισσότερα αντικείμενα, τα οποία έχουν αφήσει τα αντίστοιχα αποτυπώματά τους στο σώμα του.

Έχει ράμματα πάνω από το δεξί μάτι, στον κρόταφο, χτύπημα μήκους δύο εκατοστών, αλλά και στο κεφάλι. Φέρει τραύματα στο δεξί μηρό, το δεξί γόνατο, στους γλουτούς και το αριστερό πόδι. Επίσης, έχει υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δείχνει κάταγμα στο κρανίο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος μαζί με δύο φίλους του φέρονται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με τον 23χρονο, με αποτέλεσμα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας, να κάνει χρήση του μαχαιριού που είχε μαζί και να προκαλέσει θανατηφόρα τραύματα στο θύμα, ένα στην πλάτη και ένα στην καρδιά. Το θύμα με τους φίλους του, όπως φαίνεται σε οπτικό υλικό, προσπάθησαν να διαφύγουν από το σημείο της συμπλοκής, ωστόσο ο Κλεομένης κατέρρευσε δίπλα από κάδο απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών, στην Καλαμαριά, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή λίγα λεπτά μετά.

Σήμερα Τετάρτη (18.03.2026) ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ωστόσο, ο 23χρονος επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 23χρονος

Νωρίτερα, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 23χρονος ο οποίος απολογήθηκε στην πρώτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.

Ο 23χρονος στην δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν σε άμυνα όταν έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε τον 20χρονο τραυματίζοντας τον θανάσιμα χωρίς να ξέρει ποιον ή που τον χτυπάει εκφράζοντας τη λύπη του για το θάνατό του.

Φέρεται να περιέγραψε ότι το μοιραίο βράδυ όταν πήγε στο σπίτι του στην Καλαμαριά αρχικά τον κυνήγησαν 4 άτομα που τον χτυπούσαν ενώ ο 5ος κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο 23χρονος έπεσε με τα γόνατα και ενώ βρίσκονταν στο έδαφος ένας τον χτύπησε με σφυρί στο δεξί μάτι ενώ οι υπόλοιποι τον χτυπούσαν με τα χέρια και τα πόδια με τον ίδιο να προσπαθεί να προστατευτεί βάζοντας τα χέρια του στο πρόσωπο του.

Στο μεταξύ, αύριο θα απολογηθεί η 19χρονος φίλος του θύματος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή στην ανακρίτρια και σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται ότι έφερε επάνω του κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει σωματική βλάβη.