Καλαμαριά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του 23χρονου που μαχαίρωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά, με αποτέλεσμα το θύμα να ξεψυχήσει στη μέση του δρόμου. Ο 23χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει να υποστηρίζει πως δέχθηκε πρώτος επίθεση και πως δεν γνώριζε ούτε τον 20χρονο ούτε τους φίλους του.

Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί (14.03.2026) στον εισαγγελέα με σκοπό να απολογηθεί για τη δολοφονία στην Καλαμαριά. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς αναζητούνται άλλα 2 άτομα αλλά και τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Εrtnews αναφέρθηκε και στο σενάριο περί οπαδικών κινήτρων λέγοντας πως μπορεί οι 2 παρέες να ήταν οπαδοί διαφορετικών ομάδων της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν σημαίνει ότι και αυτός ήταν ο λόγος της επίθεσης.

Ο 23χρονος που παραδόθηκε για τη δολοφονία, ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει τον 20χρονο και ότι δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Πέμπτης από το θύμα και τους 2 φίλους του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε πως θύμα και δράστης δεν φέρονται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Σχετικά με το μοιραίο μαχαίρι, ο 20χρονος έπεσε σε αντιφάσεις.

Στην αρχή υποστήριξε πως το βρήκε στο πεζοδρόμιο αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του.

Στο νεκροτομείο της ιατροδικαστικής του ΑΠΘ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η σορός του 20χρονου. Όπως αποδείχθηκε από την εξέταση, το θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές: μία αριστερά στον θώρακα και μία δεξιά στην πλάτη.

Έχει γίνει ήδη λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 10 το βράδυ για έναν νεαρό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και κείτονταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα βίντεο ντοκουμέντα

Βίντεο ντοκουμέντο, έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr, αποτυπώνει τον 20χρονο που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην Καλαμαριά, λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει δίπλα από τον κάδο,

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνονται δύο άτομα τα οποία δεν αποκλείεται να είναι φίλοι του θύματος να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά. Λίγο πιο πίσω φαίνεται να ακολουθεί ο 20χρονος που συμμετείχε και στους αυτόκλητους τιμωρούς της Θεσσαλονίκης και έχει δεχτεί τη μαχαιριά.



Εμφανώς καταβεβλημένος από τον τραυματισμό του ο 20χρονος περπατούσε με βήμα που γινόταν όλο και πιο αργό και ώσπου λίγο πιο κάτω στην οδό Αργοναυτών κατέρρευσε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που ο 20χρονος πέφτει αιμόφυρτος δίπλα από τον κάδο.

Οι φίλοι του και ένας πολίτης προσπαθούν να τον βοηθήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που παρά την προσπάθεια των γιατρών, ο νεαρός δεν τα κατάφερε.