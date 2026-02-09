Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μεταφέρει στο νοσοκομείο το 2χρονου κορίτσι που έπεσε σε συντριβάνι

Χαροπαλεύει στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε χτες Κυριακή (08.02.2026) σε συντριβάνι σε πλατεία της Καλλιθέας, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί και να χάσει τις αισθήσεις του.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 20:15 όταν αστυνομικοί που πέρναγαν από την οδό Σιβιτανίδου στην Καλλιθέα σταμάτησαν από φωνές πολιτών για το κοριτσάκι το οποίο είχε πέσει μέσα στο συντριβάνι της πλατείας Κύπρου και δεν είχε τις αισθήσεις του. Άμεσα το πλήρωμα του περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου έγιναν προσπάθειες επαναφοράς του παιδιού, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης και με τη συγκατάθεση της μητέρας του παρέλαβαν το 2χρονο κοριτσάκι μαζί με τη μητέρα του και το μετέφεραν στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τις αγωνιώδεις στιγμές που βίωσαν μέσα στο όχημα οι αστυνομικοί, που πάσχιζαν να φτάσουν γρήγορα στο νοσοκομείο.

Με ανεπτυγμένη ταχύτητα και μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ να οδηγεί μπροστά «ανοίγοντας δρόμο» για το περιπολικό και με τις σειρήνες αναμμένες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο μέσα σε 7 λεπτά.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/peripoliko-kallithea.mp4

Οι άνδρες της ΕΛAΣ, υπερέβαλαν εαυτό και εκτελώντας το καθήκον τους, κατάφεραν να μεταφέρουν το παιδί όσο το δυνατόν νωρίτερα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το σώσουν.