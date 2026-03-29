Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου

Κινηματογραφική καταδίωξη το απόγευμα του Σαββάτου (28/03/2026) στην Καλλιθέα καθώς ένας οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας.

Έτσι ακολούθησε άγρια καταδίωξη στους δρόμους της Καλλιθέας ενώ στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο οδηγός μπήκε ανάποδα στην Πειραιώς.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Mega φαίνεται το εμπλεκόμενο λευκό αυτοκίνητο. Πίσω φαίνονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που τον καταδιώκουν στην περιοχή.

Ο συγκεκριμένος οδηγός 30 ετών, έμπαινε ανάποδα σε στενά. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης επιχείρησε να εμβολίσει και τους αστυνομικούς.

Στην συνέχεια μαζί με τον συνεπιβάτη μέσα αποφάσισαν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο στην περιοχή του Ταύρου.

Βγήκαν από αυτό, άρχισαν να τρέχουν για να εξαφανιστούν και να χαθούν στα στενά της περιοχής τρέχοντας. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς.

Έτσι τους καταδίωξαν, τους έπιασαν, τους συνέλαβαν και τους δύο. Στον οδηγό εντοπίστηκε και μικροποσότητα ναρκωτικών πάνω του και φυσικά και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.