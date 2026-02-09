Καλλιθέα: Η αξονική δεν έδειξε εγκεφαλικό οίδημα για το 2χρονο κορίτσι που έπεσε σε συντριβάνι – Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε το βράδυ της Κυριακής (09/02/2026) σε συντριβάνι στην Καλλιθέα.

Το κοριτσάκι ενώ έπαιζε σε πλατεία στην Καλλιθέα, ξαφνικά έπεσε μέσα σε σιντριβάνι και έχασε τις αισθήσεις του. Ακολούθησαν στιγμές πανικού με εργαζόμενους καταστημάτων να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί το μετέφεραν σε χρόνο – ρεκόρ στο Παίδων, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά και κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Οι γονείς του συνελήφθησαν και διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα.

Τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα. Οι γιατροί έχουν κάνει αξονική στο κοριτσάκι, η οποία δεν έδειξε μέχρι στιγμής εγκεφαλικό οίδημα.

Αυτό οι γιατροί το θεωρούν θετικό και το αποδίδουν στο γεγονός ότι έμεινε αρκετή ώρα στο παγωμένο νερό με αποτέλεσμα να μην αναπτύξει οίδημα.

Να σημειωθεί πως στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός μόλις έφθασε το περιπολικό.

Οι γιατροί από τον 5ο όροφο του νοσοκομείου κατέβηκαν σαν αλεξιπτωτιστές στο ισόγειο.

Μπήκαν στη Μονάδα ανάνηψης και επί πενήντα λεπτά της έκαναν ΚΑΡΠΑ μέχρι που άκουσαν την καρδιά της να χτυπάει.

Όμως και οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έδωσαν τη δική τους μάχη. Από την Καλλιθέα μέχρι το Παίδων έφθασαν σε λιγότερα από επτά λεπτά, με τον έναν αστυνομικό στο πίσω κάθισμα να κάνει ασταμάτητα ΚΑΡΠΑ στο παιδί.