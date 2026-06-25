Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε με μαχαίρι τον 17χρονο – Ομολόγησε την πράξη του

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου, το βράδυ της Τετάρτης (24.6.2026) στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο δράστης που δολοφόνησε με μαχαίρι τον 17χρονο στην Καλλιθέα ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Ο δράστης φέρεται να είναι 17 με 18 ετών και Έλληνας με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να δέσουν την υπόθεση.

Με τα ως τώρα δεδομένα οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν είτε να πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ δύο διαφορετικών παρεών, είτε για υπόθεση οπαδικού περιεχομένου σε τοπικό επίπεδο.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, ενώ συμμετείχε σε καβγά έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως. Άμεσα στο σημείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε λίγο αργότερα εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που έφερε.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι όπου στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από έντρομους περίοικους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, «ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, είναι νεαρός». Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι «πρόκειται για οπαδικές διαφορές, ξέρετε», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ομάδα οπαδών που «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός».

Η αυτόπτης μάρτυρας εξήγησε πως βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα. «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», σημείωσε χαρακτηριστικά. Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τόνισε: «Τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του». Η ίδια υπογράμμισε ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

«Προηγήθηκε καυγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το κακό, η γειτόνισσα σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά. Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή. «Η αστυνομία βρήκε και το μαχαίρι εκεί, το είχαν πετάξει σε ένα παλιό κτίριο. Πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν να φύγουν», ανέφερε καταλήγοντας.

To άρθρο Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε με μαχαίρι τον 17χρονο – Ομολόγησε την πράξη του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr