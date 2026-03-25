Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (22.03.2026) στην Καρδίτσα.

Ο νεαρός καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας οδηγήθηκε στον ανακριτή το πρωί της 25ης Μαρτίου όπου κατέθεσε για περίπου δύο ώρες. Ο 17χρονος αρνήθηκε πως είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 51χρονο έξω από πολυκατοικία στην περιοχή των Καμινάδων στην Καρδίτσα.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ την Παρασκευή, αναμένεται να καταθέσει και ο 18χρονος που είναι ύποπτος για συνεργεία στο έγκλημα.

Πρόκειται για έναν 17χρονο που ομολόγησε πρώτος τη συμμετοχή του στο έγκλημα, ενώ την ίδια μέρα ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και ο 18χρονος που ενεπλάκη στο άγριο έγκλημα.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα».

Υπενθυμίζεται, ότι το έγκλημα σημειώθηκε χτες Κυριακή, για το οποίο ομολόγησαν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, που συνελήφθησαν ο πρώτος για ανθρωποκτονία και ο δεύτερος για συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας φίλος του θύματος της δολοφονίας, είχε παραχωρήσει το σπίτι του στον τραγουδιστή για πάει εκεί μαζί με μια γυναίκα. Πρόκειται για το ισόγειο έξω από το οποίο βρέθηκε νεκρός ο Γιώργος Τσιτόγλου.