Καρπενήσι: Εγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές στα χιόνια

Εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Ευρυτανία με τις χιονοπτώσεις, ένα λεωφορείο με μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου εγκλωβίστηκαν στα χιόνια το βράδυ της Πέμπτης (19.03.2026) σε δύσβατο δρόμο της διαδρομής Αγρίνιο – Καρπενήσι.

Η θεατρική ομάδα του σχολείου, 30 μαθητές καθώς και 6 συνοδοί τους, είχαν ξεκινήσει από το Αγρίνιο όπου βρίσκονταν στο πλαίσιο εκδρομής και είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το Καρπενήσι. Η χαρά όμως, διαδέχθηκε την αγωνία αφού στις 8 περίπου το βράδυ, το λεωφορείο «κόλλησε» λόγω του χιονιά που επικρατούσε στην περιοχή με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και μηχανήματα από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσαν στην περιοχή «Αραποκεφάλα» όπου έστησαν επιχείρηση για να ανοίξουν τον δύσβατο δρόμο, ώστε το λεωφορείο να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι της επιστροφής.

Στο σημείο έφτασαν και γονείς των μαθητών που καρδιοχτυπούσαν από τη στιγμή που ενημερώθηκαν για την περιπέτεια των παιδιών τους. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, τα μηχανήματα δημιούργησαν ασφαλείς συνθήκες για την συνέχιση του ταξιδιού και το λεωφορείο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.

«Ήταν μια περιπέτεια που είχε αίσιο τέλος. Αφού καθαρίστηκε ο δρόμος, μηχάνημα της ΠΕ Ευρυτανίας και όχημα της Πολιτικής Προστασίας, συνόδευσαν το λεωφορείο μέχρι το Καρπενήσι, όπου όλοι έφτασαν λίγο ταλαιπωρημένοι από την αγωνία αλλά σώοι και αβλαβείς…» δήλωσε στο LamiaNow.gr o προϊστάμενος Κώστας Ντρίβας που έζησε λεπτό προς λεπτό, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των μαθητών.