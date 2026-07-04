Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αναφυλακτικό σοκ από τσίμπημα σφήκας – Οι γιατροί του έσωσαν τη ζωή

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Καστοριά, όταν ένας 50χρονος αστυνομικός υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα σφήκας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε περιπολία με το υπηρεσιακό όχημα, όταν η σφήκα μπήκε μέσα στο περιπολικό και τον τσίμπησε.

Παρά την έντονη αλλεργική αντίδραση, ο αστυνομικός κατάφερε να οδηγήσει μέχρι το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού στην Καστοριά. Πρόλαβε να ενημερώσει τους γιατρούς για το τι είχε συμβεί, πριν καταρρεύσει από αναφυλακτικό σοκ.

Οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και ξεκίνησαν τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ψυχραιμία, η ετοιμότητα και ο επαγγελματισμός του ιατρικού προσωπικού αποδείχθηκαν καθοριστικοί, καθώς κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον κρατήσουν στη ζωή.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, ο 50χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Ο αστυνομικός παραμένει στο νοσοκομείο, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του μετά το σοβαρό αλλεργικό επεισόδιο.