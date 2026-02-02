Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Έκλεισε ο δρόμος και στα δύο ρεύματα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία

Κλειστός είναι σήμερα το πρωί (2/2/2026) ο δρόμος της Ιόνιας Οδού και στα δύο ρεύματα εξαιτίας κατολίσθησης.

Σύμφωνα με τo epirusgate.gr, η Ιόνια Οδός ήταν αρχικά κλειστή μόνο στο ρεύμα προς Πάτρα, αλλά αποφασίστηκε να κλείσει και στο άλλο ρεύμα λόγω υψηλής επικινδυνότητας, εξαιτίας της κατολίσθησης

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Το βουνό έχει μετακινηθεί κυριολεκτικά και αυτή την ώρα γίνεται αυτοψία από το προσωπικό της “Νέας Οδού” ενώ στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα οχήματα εκτρέπονται προς την παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Αντιρρίου.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού: «Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».