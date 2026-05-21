Κερατέα: Παράνομο «οπλοστάσιο» εντοπίστηκε σε σπίτι 20χρονου

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε 20χρονος στου οποίου το σπίτι στην Κερατέα βρέθηκε παράνομο «οπλοστάσιο».

Ο νεαρός συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (20/05/2026), μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του στην Κερατέα από τις αρχές.

Η αστυνομία φαίνεται να εντόπισε το «οπλοστάσιο» μετά από πληροφορίες για την ύπαρξη παράνομων όπλων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, 21 φυσίγγια και αεροβόλο πιστόλι.

Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα