Κερατέα: Συνελήφθη 43χρονη για πρόκληση δύο πυρκαγιών – Σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση

Στη σύλληψη μιας 43χρονης για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές, μετά από έρευνα για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης (23.06.2026) στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής.

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, συνέλαβαν την 43χρονη γυναίκα, αφού έπειτα από την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας, θέτοντας εστίες φωτιάς στις 11:05 και στις 11:24.

Οι δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησε στη διερεύνηση των περιστατικών και στην ταυτοποίηση της υπαίτιας. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε ότι έθεσε τις δύο εστίες φωτιάς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ευρήματα της έρευνας της Δ.Α.Ε.Ε.

Η 43χρονη συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Από τη Δ.Α.Ε.Ε. επισημαίνεται ότι κάθε περιστατικό εμπρησμού διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και τεχνικών μέσων.

Όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.