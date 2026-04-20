Κεφαλονιά: Η σπαρακτική έκκληση της αδελφής της Μυρτούς – «Σας παρακαλώ μιλήστε, υποπτεύομαι τους πάντες»

Συγκλονίζει η αδερφή της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, με τον θάνατό της να είναι ακόμη ένα μυστήριο και 3 τουλάχιστον πρόσωπα να κατηγορούνται ότι την εγκατέλειψαν να πεθάνει σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Η αδερφή της 19χρονης, μίλησε στην εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Δευτέρας 20.04.2026 και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει το οτιδήποτε για την υπόθεση να μιλήσει, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την σοκαριστική υπόθεση στην Κεφαλονιά.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσουμε την κοινωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει», είπε αρχικά η αδερφή της Μυρτούς.

«Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», είπε ακόμη.

«Κάντε το για αυτόν τον πατέρα, που έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, είναι 86 χρόνων και για αυτή την μάνα που αυτή τη στιγμή, περνάνε το χειρότερο πράγμα που έχουν περάσει στη ζωή τους».

Ακόμη ζήτησε και ξέσπασε σε κλάματα, να δείξουμε λίγο «κατανόηση ακόμη και αν πει κάτι παραπάνω στον εκνευρισμό του. Όποιος ξέρει να μιλήσει».

Όπως είπε ακόμη, περιγράφοντας μεταξύ άλλων και τους λόγους που δεν ήταν πολύ κοντά, «αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία».

Στο Live News μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης ο οποίος εξαπέλυσε πυρά κατά του 66χρονου λέγοντας πως «ντράπηκε και η ντροπή».

Από την πλευρά του ο πατέρας της Μυρτούς, εξαπολύει «πυρά» κατά των κατηγορουμένων και καταγγέλλει ότι η κόρη του «έχει πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας» ενώ αναφέρθηκε και στον 66χρονο που συνομιλούσε με την 19χρονη μέσω μηνυμάτων και της έστειλε 220 ευρώ το μοιραίο βράδυ, πριν το κορίτσι καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία της πνοή, λέγοντας ότι ίσως είναι ο εγκέφαλος πίσω από την υπόθεση.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζαδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι “έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα”. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», τόνισε μιλώντας στις Εξελίξεις Τώρα πριν λίγες ώρες.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), όταν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους άφησαν την 19χρονη λιπόθυμη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι, αφού έκαναν χρήση κοκαΐνης σε κοντινό Airbnb, με αποτέλεσμα η κοπέλα να υποστεί πνευμονικό οίδημα και στη συνέχεια ανακοπή. Προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως, ενώ στο στόχαστρο των αρχών παραμένει και ο 66χρονος από την Πρέβεζα που συνομιλούσε με την 19χρονη, λίγο πριν αυτή καταρρεύσει.