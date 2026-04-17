Κεφαλονιά: Ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ, είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση – «Ήταν διαβολικό σχέδιο» λέει ο πατέρας της

Τρία + ένα είναι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Εκτός από τους 3 κατηγορούμενους, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται και ο 66χρονος από την Πρέβεζα, με τον οποίο επικοινώνησε η 19χρονη το ξημέρωμα της 14ης Απριλίου πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε γνωρίσει από κοντά την Μυρτώ, αλλά του την σύστησε ο 23χρονος φίλος της και κατηγορούμενος για τον θάνατό της, μέσω ομαδικής συνομιλίας στα social media. Ο 66χρονος είχε ανταλλάξει μηνύματα με την 19χρονη τα ξημερώματα της Τρίτης, όσο αυτή ήταν με τον 23χρονο και πήγαιναν στο Airbnb προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Στα μηνύματα η Μυρτώ του λέει ότι την έχουν διώξει από το σπίτι και ότι δεν έχει που να μείνει γιατί δεν έχει χρήματα. Τότε ο 66χρονος της στέλνει 220 ευρώ μέσω iris.

Πρόκειται για 66χρονο συνταξιούχο, πρώην σύμβουλο επιχειρήσεων, με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος είναι το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος που ισχυρίστηκε πως έχει κοινωνικές επαφές με τον 23χρονο και μέσω εκείνου γνώρισε στις αρχές Απρίλη και την 19χρονη Μυρτώ. «Με τον 23χρονο είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Γνωριστήκαμε μέσω κοινής φίλης και στις 5 Απριλίου με συμπεριέλαβε σε μία κοινή συνομιλία σε εφαρμογή», είπε.

Σε αυτήν τη συνομιλία συμμετείχαν ο 23χρονος, ο 66χρονος και η 19χρονη Μυρτώ. Οι συνομιλίες τους όπως ανέφερε ο άνδρας ήταν «κοινωνικού χαρακτήρα», μέχρι το μοιραίο εκείνο βράδυ όπου για πρώτη φορά η Μυρτώ τον κάλεσε σε βιντεοκλήση όχι όμως από την ομαδική τους. «Στις 13 Απριλίου και περί ώρα 23:38 δέχθηκα μία βιντεοκλήση από την Μυρτώ. Η συνομιλία μας κράτησε 13 λεπτά. Η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια», ανέφερε ο 66χρονος.

Άλλη ιστορία υποστήριξε ωστόσο ο 23χρονος, ο οποίος είπε πως τη δεδομένη στιγμή ήταν με την Μυρτώ σε μία πλατεία και έψαχναν Airbnb. «Γύρω στις 23:30 πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στη πλατεία. Είπαμε να αράξουμε σε ένα AirBnB, να μιλήσουμε και να κάνουμε TikTok, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα», τόνισε ο 23χρονος

Στην περιγραφή του όμως ο 23χρονος δεν ανέφερε πουθενά πως το δωμάτιο το πλήρωσε τελικά ένας 66χρονος που έστειλε χρήματα μέσω IRIS στην Μυρτώ. «Η Μυρτώ μου είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της, ότι δεν είχε που να πάει και ότι για πρώτη φορά θα μείνει στα παγκάκια. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει», περιέγραψε από την πλευρά του ο 66χρονος.

Είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ

Πληροφορίες του Live News ανέφεραν πως ο 66χρονος κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ. Ο 46χρονος που προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του μίλησε στην εκπομπή και αποκάλυψε: «Είχε, κάποια στιγμή, έρθει στη Σαντορίνη σαν λογιστής με έναν δικηγόρο. Έπεσα θύμα απάτης. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε δικηγόρος, ούτε λογιστής ο άλλος.

Έχω κάνει καταγγελία, κάποια χρήματα που έχει καταχραστεί από τα δικά μου. Εκατόν είκοσι, κάπου εκεί νομίζω. Αυτός είχε οριστεί ως λογιστής μαζί με τον δικηγόρο. Ο οποίος δικηγόρος ήρθε και συστήθηκε μέσω ενός γνωστού ότι είναι δικηγόρος να ξεκαθαρίσει μια εταιρεία του πατέρα μου, να του καταθέσει χαρτιά για σύνταξη, ότι θα μου έφτιαχνε μια εταιρεία για να σταματήσω την ατομική μου και να λειτουργεί η εταιρεία μέσα στην περίοδο του κορωνοϊού».

Και συμπλήρωσε: «Πήγαμε και στο ΙΚΑ εδώ Σαντορίνη μαζί κάποια στιγμή, σαν δικηγόρος συστήθηκε, ότι είναι δικηγόρος από δω από κει, και στα ταξιδιωτικά γραφεία συστηνόταν ότι είναι δικηγόρος της εταιρείας μου. Και εκεί καταλάβαμε με τον δικηγόρο μου, που κάναμε την καταγγελία ότι αυτά τα χρήματα έχουν μπει στον λογαριασμό της Χάνα Γιάννα. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά, όλα όλα τα είχε αφήσει όλα απλήρωτα. Τα πλήρωσα εγώ μετά. Είναι όλα στη λίστα εκεί γραμμένα από εκατόν τόσα χιλιάρικα, μου έβγαλε μια απόφαση, πενήντα να πάρω, πενήντα πέντε και μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει έως τώρα τίποτα ούτε ένα ευρώ. Ο (66χρονος) έκανε προσλήψεις, απολύσεις από το προσωπικό».

«Ο 23χρονος έπεισε την κόρη μου να πει στον 66χρονο ότι την έδιωξαν από το σπίτι για να πάρει λεφτά»

Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς, από την πλευρά του, μιλώντας στο Live News κατήγγειλε ότι η κόρη του έπεσε θύμα κυκλώματος με εγκέφαλο τον 66χρονο. Παράλληλα, έκανε λόγο για σχέδιο που έστησε ο 23χρονος σε βάρος της Μυρτούς.

«Αυτή η γνωριμία με έναν μπάρμπα από την Πρέβεζα, ούτε ξέρω ποιος είναι αυτός. Αυτό το άτομο για μένα μπορεί να ήταν και ο αρχηγός της οργάνωσης, στημένο ήταν όλο αυτό. Ήρθαν στην Κεφαλονιά ο 23χρονος, πήγαν μαζί στην πλατεία στο Αργοστόλι, βρήκε η κόρη μου ένα δωμάτιο και της είπαν “θα σου συστήσω έναν άνδρα, έναν μπάρμπα, ένα γεροντάκι”, τι της είπαν, “και θα πεις ότι σε έδιωξαν οι γονείς σου και κοιμάσαι 5 μέρες σε παγκάκι για να σου στείλει λεφτά. Για να είμαστε πειστικοί θα πεις ότι το κινητό δεν έχει μπαταρία”. Μιλάμε για σχέδια διαβολικά», υποστήριξε ο πατέρας της Μυρτούς μιλώντας στο Live News.