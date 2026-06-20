Κηδεία Ανδρέα Μαζαράκη: Τυλιγμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων το φέρετρο – Η χειραψία του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Αλέξη Τσίπρα

Σε βαρύ κλίμα διεξήχθη η κηδεία του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών σήμερα (20/6/2026). Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και καλλιτέχνες έδωσαν το παρών για να τον αποχαιρετήσουν.

Η σύζυγος του δημοσιογράφου, Ανδρέα Μαζαράκη η Ροσέλα ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στην εκκλησία για την κηδεία , ενώ το φέρετρο του είναι καλυμμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων, όπου ήταν πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ.

Το «παρών» δίνουν, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, οι πρώην υπουργοί Βαγγέλης Μεϊμαράκης και Δημήτρης Ρέππας, δεκάδες δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, όπως ο τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου.

Στην εκκλησία καταφθάνουν συνεχώς στεφάνια από συναδέλφους, συνεργάτες και πολιτικούς μεταξύ των οποίων του Αντώνη Σαμαρά, του Παύλου Μαρίνακη και του Γιάννη Βαρδινογιάννη.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης, τα τελευταία χρόνια, κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπή: «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων» στον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ενώ αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» όπου διατηρούσε τη δημοφιλή στήλη «Εξ Απορρήτων».