Κηδεία Μαρινέλλας: Με πόνο καρδιάς ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε για πάντα τη σπουδαία ερμηνεύτρια

Η Μαρινέλλα πέρασε την αιωνιότητα κι όλος ο καλλιτεχνικός χώρος, με πόνο και θλίψη, βρέθηκε την Τρίτη (31.03.2026) στην κηδεία της, που έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών.

Τα μέλη της οικογένειάς της, η κόρη της Μαρινέλλας με τον σύζυγό της, Φρέντυ Σερπιέρη και τα δύο τους παιδιά, Μελίνα και Δημήτρη, καθώς και η αγαπημένη αδελφή της τραγουδίστρια, Λούλα, ήταν οι πιο τραγικές φιγούρες στην κηδεία. Ωστόσο και οι αγαπημένοι της φίλοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, τραγουδιστές, ηθοποιοί και συνθέτες πόνεσαν κι έκλαψαν για τον χαμό της μοναδικής τραγουδίστριας.

Από νωρίς το πρωί η σορός της Μαρινέλλας ήταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου και η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Μαρινέλλας ήταν η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι μάλιστα εκφώνησαν και τους επικήδειους.

«Κυρά μου, αρχόντισσα, στο Ηρώδειο τραγούδησες το μεγάλο σου αντίο», συγκλόνισε η Χάρις Αλεξίου για τη Μαρινέλλα.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στη Μητρόπολη για να τιμήσουν τη μνήμη τους τη Μαρινέλλα ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Πασχάλης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, η Τάνια Τσανακλίδου, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Πέγκυ Ζήνα, η Μπέτυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Κούκα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Ζέτα Μακρυπούλια και πολλοί άλλοι.

Σημειώνεται ότι μετά την κηδεία στη Μητρόπολη Αθηνών έγινε η ταφή της Μαρινέλλας σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο κοιμητήριο της Κηφισιάς.