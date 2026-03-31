Κηδεία Μαρινέλλας: Με πόνο καρδιάς ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε για πάντα τη σπουδαία ερμηνεύτρια

Η Μαρινέλλα πέρασε την αιωνιότητα κι όλος ο καλλιτεχνικός χώρος, με πόνο και θλίψη, βρέθηκε την Τρίτη (31.03.2026) στην κηδεία της, που έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών.

Τα μέλη της οικογένειάς της, η κόρη της Μαρινέλλας με τον σύζυγό της, Φρέντυ Σερπιέρη και τα δύο τους παιδιά, Μελίνα και Δημήτρη, καθώς και η αγαπημένη αδελφή της τραγουδίστρια, Λούλα, ήταν οι πιο τραγικές φιγούρες στην κηδεία. Ωστόσο και οι αγαπημένοι της φίλοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, τραγουδιστές, ηθοποιοί και συνθέτες πόνεσαν κι έκλαψαν για τον χαμό της μοναδικής τραγουδίστριας. 

Από νωρίς το πρωί η σορός της Μαρινέλλας ήταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου και η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Μαρινέλλας ήταν η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι μάλιστα εκφώνησαν και τους επικήδειους. 

«Κυρά μου, αρχόντισσα, στο Ηρώδειο τραγούδησες το μεγάλο σου αντίο», συγκλόνισε η Χάρις Αλεξίου για τη Μαρινέλλα.

Η Χάρις Αλεξίου στον επικήδειο της Μαρινέλλας / Eurokinissi
O Γιώργος Νταλάρας / NDP PHOTO

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στη Μητρόπολη για να τιμήσουν τη μνήμη τους τη Μαρινέλλα ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Πασχάλης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, η Τάνια Τσανακλίδου, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Πέγκυ Ζήνα, η Μπέτυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Κούκα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Ζέτα Μακρυπούλια και πολλοί άλλοι. 

Ο Τάκης Ζαχαράτος / NDP PHOTO
Η Χάρις Αλεξίου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Η Νατάσα Θεοδωρίδου / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Η Κατερίνα Κούκα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Τσαλίκης / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Κατσαρός / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Η Μπέττυ Μαγγίρα / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Ο Γιάννης Ζουγανέλης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Η Τάνια Τσανακλίδου / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Ο Μάριος Φραγκούλης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Ηλιας Ψινάκης και ο Αντώνης Ρέμος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Χατζηνάσιος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Κιμούλης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Η Ζέτα Μακρυπούλια / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Νταλάρας / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Η Χάρις Αλεξίου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Μιχάλης Ρέππας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Λύρας και η Πέγκυ Ζήνα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
O Γρηγόρης Βαλτινός / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σημειώνεται ότι μετά την κηδεία στη Μητρόπολη Αθηνών έγινε η ταφή της Μαρινέλλας σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο κοιμητήριο της Κηφισιάς.

Σχετικά Άρθρα