Κηφισιά: Τα 210χλμ έφτασε οδηγός στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει σαν πύραυλος στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιομέτρων την ώρα, το βράδυ της Παρασκευής (26.06.2026).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ράνταρ ότι ο 21χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, κινείτο με 210 χλμ./ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 100 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Υπερβαίνοντας κατά 110 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.