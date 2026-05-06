Κηφισιά: «Της πέταξε πέτρα στο πρόσωπο από απόσταση ενός μέτρου», λέει σύζυγος θύματος για τον 28χρονο ντελιβερά

Ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων στα Βόρεια της Αθήνας είχε γίνει ο 28χρονος ντελιβεράς. Ο 28χρονος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος οκτώ πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και Νέα Ερυθραία. Ο ντελιβεράς χρησιμοποιούσε το μηχανάκι του καταστήματος ως κάλυψη για να προσεγγίζει και να κάνει επίθεση στα θύματά του.

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε χθες (05.05.2026) από τον ανακριτή ο 28χρονος ντελιβεράς για τις επιθέσεις στην Κηφισιά, με καταγωγή από το Πακιστάν. Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤnews o σύζυγος ενός από τα θύματα καταγγέλλοντας ότι ο δράστης εργαζόταν ως ντελιβεράς δίχως να έχει δίπλωμα οδήγησης και άδεια παραμονής.

«Δεν μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο γιατί είχε γεμίσει αίματα το τηλέφωνο και δεν άνοιγε» ανέφερε χαρακτηριστικά περιγράφοντας τον κίνδυνο που διέτρεξε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε άμεση οδοντιατρική παρέμβαση, με απονεύρωση σε πέντε δόντια, ενώ το κόστος της αποκατάστασης εκτιμάται σε περίπου 4.000 ευρώ.

Το θύμα, παρά το σοκ, κατάφερε να διακρίνει στοιχεία του δράστη, όπως το κουτί διανομής με αυτοκόλλητο, τα οποία και έδωσε στις αρχές. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με την καταγγελία του δεν είχε άδεια παραμονής, δίπλωμα και είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία. «Κυκλοφορούσε χωρίς χαρτιά», πρόσθεσε.

«Μέσα σε λίγες ώρες τον είχαν εντοπίσει. Η Ασφάλεια Κηφισιάς έδρασε πολύ γρήγορα», σημείωσε ο σύζυγος, υπογραμμίζοντας ότι ήδη υπήρχαν και άλλες καταγγελίες για παρόμοιες επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και απολογείται την Παρασκευή (08.05.2026).

