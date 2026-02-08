Κηφισιά: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου και δύο εγκλωβισμένους – Βίντεο από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ενός ΙΧ αυτοκινήτου και εγκλωβισμό δύο ατόμων, σημειώθηκε στην Κηφισιά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (08.02.2026).

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Στρατηγού Δαγκλή στην Κηφισιά, δίπλα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο ανετράπη μετά από πλευρική πρόσκρουση με άλλο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν δύο άτομα από το αυτοκίνητο που είχε ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσε και διασώστης του ΕΚΑΒ, δίχως ωστόσο να διακρίνει ανησυχητικά τραύματα σε οδηγούς και επιβαίνοντες.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς.