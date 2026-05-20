Κινητοποίηση στον Κηφισό από μέλη του March to Gaza – Ζητούν την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από Ισραηλινές δυνάμεις

Έκτακτη δράση με ανάρτηση γιγαντοπανό και καπνογόνα πραγματοποίησαν σε πεζογέφυρα στον Κηφισό μέλη του March to Gaza Greece, διαμαρτυρόμενοι για τη βίαιη σύλληψη από τις δυνάμεις του Ισραήλ των ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή προς τη Γάζα.

Οι συγκεντρωμένοι, λίγο πριν τις 9, ανέβασαν στον Κηφισό ένα μεγάλο πανό που έγραφε «Ούτε κύμα πίσω – Λευτεριά στην Παλαιστίνη», άναψαν καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης των μελών της αποστολής από το Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε ανακοίνωσή τους, τα ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται υπό κράτηση στο Ισραήλ γνωστοποίησαν ότι προχωρούν «απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωση μας από την παράνομη επίθεση και κράτησή μας. Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν τρόπο με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ που κρατάει σε ομηρία πάνω από 9000 Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους σε άθλιες συνθήκες.

Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις μας να πράξουν τις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό μας, όχι όμως σαν κάποιου είδους χάρη. Γνωρίζουμε πολύ καλά το βαθμό συνενοχής των κυβερνήσεων μας στη γενοκτονία, απαιτούμε όμως να πράξουν τα δέοντα που τους επιβάλλει η νομιμότητα που οι ίδιες χρησιμοποιούν για να θεμελιώσουν την εξουσία τους.

Όλα τα μάτια στην Γάζα. Καλούμε το κίνημα να πάρει θέσεις μάχης όχι μόνο για μας, αλλά για τον παλαιστινιακό λαό που αντέχει και μάχεται τον σιωνιστικό ζυγό».

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΔΣΑ, η Αναστασία Ματσούκα, μέλος της νομικής ομάδας του March to Gaza – Greece σημείωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ήταν παράτυπες και παράνομες και τόνισε ότι είναι κρίσιμης σημασίας η πολιτική πίεση και η κινητοποίηση των πολιτών.