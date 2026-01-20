Ελλάδα

Κλειστά σχολεία αύριο στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια λόγω της κακοκαιρίας

Το ενδεχόμενο να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη (21/01/26) στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια Αττικής λόγω της κακοκαιρίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ακραία καιρικά φαινόμενα από το πρωί της Τετάρτης (21/01/2026) αναμένεται να οδηγήσουν στο κλείσιμο των σχολείων σε όλη την Αττική για να μην υπάρξουν προβλήματα τόσο κατά τις μετακινήσεις όσο και κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας αναμένεται εντός των επομένων ωρών. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός αναμένεται να αλλάξει δραματικά από αύριο Τετάρτη (21.1.26) και σύμφωνα με την πρόγνωση ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα φέρει έντονες χιονοπτώσεις, βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σημειώνοντας πως τα έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν τον καιρό με χιονοπτώσεις και καταιγίδες θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

