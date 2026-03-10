Κλειστά σχολεία την Τρίτη στα Ιωάννινα για ελέγχους μετά τον σεισμό

Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη (10.03.2026) σχολεία και υπηρεσίες του δήμου στα Ιωάννινα, καθώς σε ορισμένα κτίρια δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται μετά τον σεισμό των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τη Θεσπρωτία.

Μετά τον κύριο σεισμό της 8ης Μαρτίου και τις μετασεισμικές δονήσεις, τα σχολεία στα Ιωάννινα δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη, καθώς είναι σε εξέλιξη επανέλεγχοι από εξειδικευμένο κλιμάκιο της ΚΤΥΠ.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ιωαννιτών, δεν θα λειτουργήσουν οι παρακάτω δομές, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος των κτιρίων:

Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία

2ος Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός Αμπελιάς

Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου

Παιδικός Σταθμός Κουτσελιού

Παιδικός Σταθμός Κατσικάς

Παιδικός Σταθμός Σεισμόπληκτα

34ο Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας

Νηπιαγωγείο Μπάφρας

Νηπιαγωγείο Γορίτσας

Σχολικές Μονάδες

21ο Δημοτικό Σχολείο

Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας

Γενικό Λύκειο Πεδινής

Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης

ΚΔΑΠ Ανατολής

ΚΔΑΠμεΑ

Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τη λειτουργία των παραπάνω δομών.

Επιπλέον, δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 10-03-2026, καθώς απαιτείται επανέλεγχος από ειδικό κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»

7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Παυλίδειος Σχολή» – ΖΕΠ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»

Γυμνάσιο Πεδινής

Μόλις οριστικοποιηθεί η έλευση του κλιμακίου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Τέλος, την Τρίτη δεν θα λειτουργήσουν επίσης οι παρακάτω δημοτικές δομές, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα κτίριά τους:

το Δημοτικό Μουσείο

το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και το παράρτημά του στην Ανατολή

οι χώροι όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες της Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής Ορχήστρας, τα μαθήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου, τα τμήματα παραδοσιακών χορών και η Σχολή Χορού

το Πνευματικό Κέντρο Ανατολής

το Δημοτικό Αρχείο

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και πολιτών και θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αυτοψιών.