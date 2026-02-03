Κλειστή η Ιόνια Οδός πριν την Άρτα – δείτε φωτογραφίες από την κατολίσθηση

Κλειστή παραμένει από το πρωί της Δευτέρας η Ιόνια Οδός στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Αμφιλοχίας και Άρτας, λόγω της μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Συκούλας, στα όρια Άρτας – Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ρήγμα σχεδόν 200 μέτρων έχει κόψει στα δύο μία ολόκληρη πλαγιά, με φόντο τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Μεγάλοι όγκοι χώματος υποχώρησαν σπάζοντας τα προστατευτικά πλέγματα και παρέσυραν τις προστατευτικές μπάρες, καταλήγοντας στον δρόμο.

Στο σημείο πραγματοποιούνται μετρήσεις από γεωλόγους και μηχανικούς, κατά τη δημόσια τηλεόραση.

Λόγω της κατολίσθησης, είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού:

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αντίρριο εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Άρτας.

Για την κατεύθυνση από Αντίρριο προς Άρτα, η έξοδος τον οχημάτων γίνεται στον κόμβο Αμφιλοχίας.



Η ανακοίνωση της Νέας Οδού

«Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ., ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».

Εικόνες από το σημείο

Φωτ. INTIME NEWS / ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

