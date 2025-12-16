Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί αυτή την ώρα (16/12/2025), 19:00, στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στον νέο Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Αυτή την ώρα λόγω των κυκλοφορικών ρυθμίσεων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.