Κοζάνη: Ηλικιωμένες «πλακώθηκαν στο ξύλο» στην πλατεία – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη. Δύο γυναίκες περίπου 76 – 80 ετών, ξαφνικά άρχισαν να λογομαχούν έντονα και στη συνέχεια να χτυπά η μία ηλικιωμένη την άλλη.

Το σπάνιο συμβάν έγινε χθες (03.02.2026) στην πλατεία Λασσάνη στην Κοζάνη, όταν οι δύο ηλικιωμένες γυναίκες κυριολεκτικά, «πλακώθηκαν στο ξύλο» μπροστά σε έκπληκτους περαστικούς και καταστηματάρχες, που έσπευσαν να τις χωρίσουν.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η ομάδα ΔΙΑΣ και ακολούθησε περιπολικό, ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς οι δύο ηλικιωμένες ανέφεραν πως ζαλίζονται από τα χτυπήματα και την ένταση που επικράτησε μεταξύ τους.

Τελικά και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια εξέφρασαν την πρόθεση να υποβάλουν μηνύσεις η μία στην άλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, μεταξύ των δύο ηλικιωμένων και των οικογενειών τους υπάρχουν παλαιότερες «προσωπικές διαφορές».