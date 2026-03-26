Κολωνάκι: Μία σύλληψη για ληστεία μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης με λεία 200.000 ευρώ

Η ληστεία στο σπίτι της ηλικιωμένης στο Κολωνάκι είχε γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2026 και οι δράστες είχαν αφαιρέσει κοσμήματα αξίας άνω των 200.000 ευρώ και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Οι αρχές κατάφεραν και εξιχνίασαν την υπόθεση ληστείας σε βάρος της ηλικιωμένης στο Κολωνάκι με την σύλληψη μια 54χρονης αλλοδαπής στο κέντρο της Αθήνας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4 αλλοδαποί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το χρονικό της ληστείας

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (09.02.2026) στην περιοχή του Κολωνακίου, δύο δράστες, με τη βοήθεια τριών συνεργών, εισήλθαν από μπαλκονόπορτα σε οικία 6ου ορόφου, φορώντας κουκούλες full-face και ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη ένοικο.

Στη συνέχεια της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία, ερεύνησαν τους χώρους της οικίας αφαιρώντας κοσμήματα αξίας άνω των -200.000- ευρώ και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μετά από ενδελεχή προανάκριση και ειδικές ανακριτικές πράξεις τακτοποίησε τους -5- δράστες της ληστείας και πρωινές ώρες της 19-3-2026 εντόπισε την 54χρονη αλλοδαπή και τη συνέλαβε.

Μετά από έρευνα της οικίας της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

7 σχοινιά αναρρίχησης

βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών,

GPS tracker

αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός κρυφής παρακολούθησης,

φωσφορίζον γιλέκο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την κατόπτευση του χώρου,

ναρκωτικά δισκία,

2 «επιχειρησιακά» οχήματα και

το χρηματικό ποσό των 1.485 ευρώ

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.