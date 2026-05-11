Κορινθία: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 82χρονος αγνοούμενος

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 82χρονου αγνοούμενου από το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου στην περιοχή της Κλένιας στην Κορινθία.

Ο ηλικιωμένος αγνοούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Δευτέρας, 11.05.2026, σε αγροτική έκταση κοντά στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, έξω από το χωριό της Κορινθίας σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις αρμόδιες Αρχές, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Κλένιας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, αστυνομικοί, εθελοντικές ομάδες αλλά και κάτοικοι της περιοχής, που συνέδραμαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του 82χρονου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.