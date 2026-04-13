Κορωπί: Συνελήφθη 48χρονη influencer μετά από καταδίωξη – Οδηγούσε μεθυσμένη, βρέθηκαν αναβολικά στο αυτοκίνητο

Επεισοδιακή καταδίωξη τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου στο Κορωπί, με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να συλλαμβάνουν 48χρονη influencer και γυμνάστρια.

Η αρχή όλων έγινε γύρω στη 01:30 του Μεγάλου Σαββάτου, όταν η influencer εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό της στο Κορωπί κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Αμέσως ξεκίνησε και η καταδίωξή της.

Αφού οι αστυνομικοί την σταμάτησαν για έλεγχο, αποκαλύφθηκε πως βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν 78 αναβολικά δισκία.

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l αντίστοιχα, επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.