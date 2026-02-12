Κρήτη: Για τα μάτια μιας γυναίκας το έγκλημα στο Ηράκλειο – Τον παράτησαν μαχαιρωμένο και έφυγαν

Ξετυλίγεται το «κουβάρι» της υπόθεσης, με τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης (11/2/26) σε παραπήγματα, στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το CretaLive, ο 40χρονος, που ήταν χρήστης ουσιών, ξεψύχησε αβοήθητος και μαχαιρωμένος από έναν άλλον άνδρα με τον οποίο είχαν αντιζηλία για τα μάτια μιας γυναίκας. Τόσο η γυναίκα όσο όμως και η υπόλοιπη παρέα που ήταν παρούσα στο συμβάν, στα Καμίνια Ηρακλείου, έφυγαν χωρίς καν να καλέσουν ασθενοφόρο. Αν το είχαν κάνει, ο 40χρονος μπορεί να ζούσε…

Πληροφορίες λένε ότι ο άνδρας, τα τελευταία χρόνια ζούσε στο παράπηγμα που έγινε το φονικό. Ο φερόμενος ως δράστης είναι 37 ετών, επίσης χρήστης ουσιών και φέρεται να μαχαίρωσε το θύμα στα πόδια, αφού πρώτα το ξυλοκόπησε. Μπροστά ήταν ακόμα ένας κοινός φίλος χρήστη αλλά και το «μήλο της έριδος», η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος.

Η ερωτική αντιζηλία φαίνεται πως έφερε την κατάσταση στα άκρα. Όλα τα μέλη της παρέας προσήχθησαν στο Ασφάλεια Ηρακλείου, ανακρίθηκαν και υπήρξε πλήρης ομολογία.

Ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παραδέχθηκε την πράξη του σύμφωνα με το CretaLive ενώ τον «έδωσαν» και οι άλλοι δύο, οι οποίοι επίσης θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ως κατηγορούμενοι για έκθεση επειδή δεν βοήθησαν το θύμα.