Κρήτη: Νεκρή 62χρονη που έπεσε από ταράτσα – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Η 62χρονη γυναίκα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έπεσε από ταράτσα, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και τελικά, άφησε την τελευταία πνοή της.

Σύμφωνα με το zarpanews, η γυναίκα πέθανε λίγη ώρα μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, λόγω των σοβαρών τραυμάτων της από την πτώση. Το τραγικό συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, σε σημείο κοντά στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 62χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.