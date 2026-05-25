Κρήτη: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες – Η δράση του κυκλώματος που «έτρωγε» επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πρωί της Τετάρτης 27.05.2026 αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ξεκινήσει η κύρια ανάκριση. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου την Δευτέρα 25.05.2026.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους δύο λογιστές από το Ρέθυμνο που θεωρούνται βασικά πρόσωπα της οργάνωσης που έπαιρνε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και 3 υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη, με στόχο τα κυκλώματα που σχετίζονται με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο λογιστές συνεργάζονταν στενά με τρία ΚΥΔ σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Τα συγκεκριμένα κέντρα λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι για την εξυπηρέτηση αγροτών που ήθελαν να πάρουν επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, που είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο αντιδήμαρχος ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ (Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων) και να αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη του κυκλώματος που μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί άλλα 19 άτομα.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η δράση της ομάδας ξεκίνησε από το 2019. Τα μέλη της εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια μέσω των ΚΥΔ και στη συνέχεια, με ψεύτικες δηλώσεις, κατάφερναν να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος που φαίνεται να προέκυψε από τη δράση τους ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας ζημιά τόσο στον οργανισμό όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την υπόθεση μίλησε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Open. Όπως είπε, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρέπει να στοχοποιείται ολόκληρη η Κρήτη για τη δράση λίγων ανθρώπων.

«Να μην τα συγχέουμε τα πράγματα. Οι οικογένειες στις οποίες αναφέρομαι πριν από λίγους μήνες στην Κρήτη, μία-μία, όπως βλέπετε, ή δύο-δύο, εξαρθρώνονται και πάνε φυλακή», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: «Η Κρήτη, ουσιαστικά, ήταν αυτό. Είναι αυτό. Οι 15 οικογένειες, κι όχι οι 600-700 χιλιάδες κρητικοί, σε αυτό το πανέμορφο νησί, με τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Αυτοί, λοιπόν, όπως βλέπετε, κάθε τόσο, ήδη εξαρθρώνονται, εξαφανίζονται… Σήμερα είναι μια εγκληματική οργάνωση, η οποία ασχολούνταν με διάφορους λογιστές, τα Κ.Υ.Δ., τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και λοιπά. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι φέρεται ότι προσπορίζονταν παράνομα πόρους. Συλλήψεις, ναι. Θα παραπεμφθούν στην εισαγγελία για τα περαιτέρω».