Κρήτη: Στη φυλακή ο θείος για τον βιασμό του ανιψιού του μετά από 15 χρόνια

Τον Μάιο του 2025 ένας 31χρονος από την Κρήτη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επέλεξε σκοπίμως να ζει στο εξωτερικό, ως μία «διαφυγή», κατήγγειλε στην Ασφάλεια Ηρακλείου τον βιασμό που είχε ζήσει από παιδί έως και έφηβος στα χέρια του συζύγου της θείας του.

Ο νεαρός από την Κρήτη κατήγγειλε για βιασμό τον θείο του από το 2003 – όταν δηλαδή ο ίδιος ήταν 9 ετών – έως και το 2011, στην ηλικία των 16 προς 17.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, έπρεπε να περάσουν 14 χρόνια από την τελευταία φορά που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να βρει τη δύναμη και να ανοίξει το στόμα και την ψυχή του στους αστυνομικούς.

Τα όσα καταγγέλθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν σοκ στην οικογένεια του 49χρονου θείου, ο οποίος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για βαρύτατες κατηγορίες.

Ένα χρόνο από την προφυλάκιση, η υπόθεση εκδικάστηκε στο ΜΟΔ Ηρακλείου που έκρινε ένοχο τον θείο για τις κατηγορίες του βιασμού και της «κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση», επιβάλλοντας συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών. Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση και έτσι ο κατηγορούμενος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης ο 32χρονος, σήμερα, άνδρας ένιωσε τεράστια ανακούφιση αλλά και δικαίωση. Όπως ειπώθηκε, όλο αυτό που είχε βιώσει, το κουβαλούσε στην ψυχή του σαν ένα βαρίδι που δεν τον άφηνε να απελευθερωθεί από τα δεσμά του και δεν του επέτρεπε να ανασάνει ελεύθερα. Το μετατραυματικό στρες τον είχε «φιλοδωρήσει» με αυτοάνοσα.