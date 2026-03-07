Κρήτη: Συνελήφθη 38χρονος για αρπαγή της 20χρονης πρώην φίλης του, revenge porn και ενδοοικογενειακή βία

Έναν εφιάλτη βίωσε μία 20χρονη στην Κρήτη από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της, που είναι από τη Βουλγαρία. Ο φερόμενος ως δράσης συνελήφθη μετά από καταγγελία της κοπέλας για αρπαγή, revenge porn και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της.

Ο 38χρονος από τη Βουλγαρία, φαίνεται να έπεισε την 20χρονη πρώην φίλη του στην Κρήτη να τον συναντήσει στο Ηράκλειο και παρά τη θέλησή της, την επιβίβασε στο όχημά του και τη μετέφερε στον Πλατανιά Χανίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν η κοπέλα ζήτησε να επιστρέψει στην οικογένειά της, ο 38χρονος την απείλησε με δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών της, ενώ στο παρελθόν φέρεται να την είχε χτυπήσει.

Η κοπέλα πήρε κρυφά τη μητέρα της τηλέφωνο, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Φαιστού και αυτό με τη σειρά του ενημέρωσε το Α.Τ. Πλατανιά.

Αμέσως οι αστυνομικοί άρχισαν έρευνες και πολύ γρήγορα εντόπισαν το σπίτι όπου βρίσκονταν η 20χρονη και ο 38χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι την αγαπάει και δεν θέλει να χωρίσουν.

Ωστόσο, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Ηράκλειο όπου το Σάββατο (07.03.2026) βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης με τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να ελεγχθεί.

Η 20χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων, όπου επιβεβαίωσε τα όσα έζησε