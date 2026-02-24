Κρήτη: Φοιτητής κόπηκε γιατί αντέγραψε το AI και η «αθάνατη Ελληνίδα μάνα» του, πήγε να ζητήσει τα «ρέστα» από τον καθηγητή

Το περιστατικό αποκάλυψε με ανάρτησή του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρωταγωνιστής, είναι ένας φοιτητής που «κόπηκε» λόγω αντιγραφής από το AI. Αρχικά ο φοιτητής έστειλε email στον καθηγητή για να διαμαρτυρηθεί. Τότε, ο καθηγητής του πρότεινε την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης.

Όμως, αντί να εμφανιστεί ο ίδιος ο φοιτητής για την προφορική εξέταση, εμφανίστηκε… η μητέρα του, στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα, είχε μαζί της και ακόμη μία γυναίκα. Όπως καταγγέλλει ο καθηγητής, οι δύο γυναίκες «επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα που ασκούν θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη».

Οι «αθάνατη Ελληνίδα μάνα» ζητούσαν από τον καθηγητή να προχωρήσει σε αναβαθμολόγηση του γραπτού του φοιτητή. «Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξαναδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου».

«Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες» καταλήγει στην ανάρτησή του ο καθηγητής.