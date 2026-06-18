Κρανίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 4 μηνών μετά από τροχαίο – Νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας ένα βρέφος μόλις 4 μηνών, μετά από τροχαίο που είχε με την οικογένειά του στο Κρανίδι.

Το 4 μηνών κοριτσάκι, μετά το τροχαίο στο Κρανίδι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα για να το κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρουσίασε επιδείνωση, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του στο «Θριάσιο» στην Αθήνα και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το βρέφος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν ιδιαίτερη κρίσιμη την κατάσταση της υγείας του και ήδη έχει υποβληθεί σε χειρουργείο.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης αναμένεται να μεταφερθεί στη ΜΕΘ, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του και η στενή παρακολούθησή του από τους γιατρούς που έχουν αναλάβει την φροντίδα του.

«Σήμερα το πρωί διακομίστηκε στο νοσοκομείο ένα βρέφος μετά από τροχαίο στο Κρανίδι. Η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του αρχικά στο Θριάσιο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Εκεί υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας στο newsit.gr.