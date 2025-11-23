Κρατούμενος πρώην παίκτης reality ανεβάζει στο Facebook βιντεοκλίπ μέσα από το κελί – Είχε μπουκάρει στο Εφετείο φορτωμένος με ναρκωτικά

Ο πρώην παίκτης reality που τον Αύγουστο του 2022, μπούκαρε στο Εφετείο, «φορτωμένος» με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ναρκωτικά, γράφει στίχους και ανεβάζει μουσικά βίντεο μέσα από το κελί των φυλακών Κορυδαλλού… διαφημίζοντας τις μουσικές του εμπνεύσεις!

Ο 36χρονος Βασίλης Γοργολίτσας, πρώην παίκτης reality, αν και σε πρώτο βαθμό τιμωρήθηκε με μια βαριά «καμπάνα» 10 ετών κάθειρξης και τριών μηνών, για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή εντούτοις, παρέμεινε μόλις μερικούς μήνες στη φυλακή, αφού κατάφερε να βγει έξω με αναστολή μέχρι την έφεση.

Όμως πρόσφατα, συνελήφθη και πάλι για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών και ξαναπήρε τον δρόμο των φυλακών. Κλεισμένος σε ένα μικρό κελί και με «όπλο» του μια κιθάρα ο 34χρονος drug dealer και εκδιδόμενος σε «ροζ» σελίδα γνωριμιών για άνδρες, στα βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr, φαίνεται καθαρά να βρίσκεται μέσα στο χώρο των φυλακών να τραγουδάει και άγνωστο πώς, κάποιος να κινηματογραφεί την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.



Μάλιστα, κατά καιρούς ανεβάζει φωτογραφίες στο κρυφό του προφίλ στο Facebook με το ψευδώνυμο «Antonis Ramos» μέσα από τον χώρο στο σωφρονιστικό κατάστημα στις οποίες υπάρχουν σχόλια από φίλους και θαυμαστές του! Προχθές, μετά από πληροφορίες που είχαν οι αρχές, έγινε έφοδος στο κελί του, όμως δεν βρήκαν κάτι πάνω του, ωστόσο, πριν από μερικές εβδομάδες είχε βρεθεί κινητό σε έναν από τους κρατούμενους που σχολίαζαν ένα βίντεο.

Σε κάθε περίπτωση η διεύθυνση των φυλακών θα τον έχει υπό στενή παρακολούθηση και μέσα στις επόμενες ημέρες θα τον αλλάξουν και πτέρυγα.

Η εισβολή στο Εφετείο: «Με έστειλε ο Θεός!»

Η περίπτωση Γοργολίτσα, αποτελεί για τις αρχές, το πιο απίθανο στόρι εµπόρου ναρκωτικών που δρούσε κάτω από τα ραντάρ της Αστυνοµίας ως dealer ουσιών και escort για πλούσιους κυρίους. Με ταλέντο στη μουσική, τη στιχουργική και το τραγούδι, συμμετείχε το 2010 στο μουσικό reality Greek Idol, κάνοντας όμως παράλληλα και «περίεργες» δουλειές.

Στις 13 Αυγούστου του 2022 μπούκαρε με ένα λευκό Nissan Juke, στο Εφετείο φορτωμένος με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ναρκωτικά. Μάλιστα, κατά την εισβολή του στο Εφετείο, ο Βασίλης Γοργολίτσας ήταν φανερά υπό την επήρεια ναρκωτικών, βρέθηκαν στο αυτοκίνητο ποσότητα κοκαΐνης, περίπου μισό κιλό κατεργασμένης κάνναβης, χάπια xtc και mdma.

«Με έστειλε ο Θεός» ήταν τα πρώτα λόγια που εκστόμισε στους αστυνομικούς με μάτια καρφωμένα στο κενό και παραπατώντας, την ώρα που του περνούσαν χειροπέδες. Το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό επέβαλλε ποινή κάθειρξης 10 ετών και 3 μηνών με αναστολή μέχρι την έφεση αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

«Το δικαστήριο εκτιμώντας τη μεταστροφή σας, σας εύχεται να πάρετε αποφάσεις θετικές για τη ζωή σας» είχε αναφέρει η πρόεδρος του δικαστηρίου με την έδρα να επιβάλλει στον κατηγορούμενο τους όρους της εμφάνισης μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γοργολίτσας, «συλλαμβάνεται» να χρησιμοποιεί κρυφό κινητό τηλέφωνο για να ανεβάζει στίχους και μουσικά βίντεο στα social.

Πριν περίπου δύο χρόνια, είχε ξανακάνει το ίδιο λάθος, όμως όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις φωτό που παρουσιάζει το newsit.gr τη δεύτερη φορά που ξαναπέρασε το κατώφλι των φυλακών δεν έβαλε μυαλό και κυριευμένος από το… πάθος του για τη μουσική τον έκανε να υποτροπιάσει και πάλι και να ξεκινήσει να ανεβάζει παράνομα βίντεο και φωτό στο μυστικό του προφίλ στο Facebook.

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του παίκτη ριάλιτι κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης τονίζει στο newsit.gr πως: «Ο εντολέας μου δυστυχώς για αυτόν λόγω εθισμού στα ναρκωτικά ξαναπέρασε το κατώφλι των φυλακών. Καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να απεξαρτηθεί και η μουσική ειναι η μόνη διέξοδος του».

