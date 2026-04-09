Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση παραμένει ο 19χρονος – Τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πανεπιστήμιο

Διασωληνωμένος σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ο 19χρονος φοιτητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ ο οποίος εκδήλωσε μηνιγγίτιδα.

Σε ανακοίνωσή τους σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (9/4/25) το βράδυ, οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αναφέρουν πώς ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα εμφάνισε στις 4 Απριλίου υψηλό πυρετό και έντονη κεφαλαλγία.

Την επόμενη ημέρα έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων του Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου παρουσίασε επιδείνωση με πτώση επιπέδου συνείδησης και αυχενική δυσκαμψία, συμπτώματα που κινητοποίησαν άμεσα τους γιατρούς.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο ταυτοποιήθηκε μηνιγγιτιδόκοκκος, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης του ΕΟΔΥ. Ο ασθενής παραμένει μέχρι σήμερα διασωληνωμένος, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σταδιακή βελτίωση.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί

Οι υγειονομικές αρχές και το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη προχωρήσει σε:

ιχνηλάτηση των στενών επαφών του φοιτητή

χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής για 10 ημέρες

εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις

Όπως επισημαίνεται, έχει παρέλθει σχεδόν δεκαήμερο από την τελευταία παρουσία του φοιτητή σε μαθήματα και εργαστήρια, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς.

Παράλληλα, ως «ευνοϊκή συγκυρία» χαρακτηρίζεται η έναρξη των διακοπών του Πάσχα, που περιόρισε τον συγχρωτισμό στους πανεπιστημιακούς χώρους.

ΑΠΘ: Υπάρχει ανάγκη για εμβολιασμό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τις Πρυτανικές Αρχές στην ανάγκη εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας, ως βασικό μέτρο πρόληψης για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το θέμα είχε ήδη τεθεί στο πλαίσιο ενημερωτικής δράσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η έγκαιρη ανοσοποίηση παραμένει η πιο αποτελεσματική «ασπίδα» απέναντι σε σοβαρές λοιμώξεις όπως η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, αναφέρουν οι Πρυτανικές Αρχές.

Ωστόσο, παρά τα συνεχή σοβαρά κρούσματα μηνιγγιτιδόκοκκου στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα τα τελευταία χρόνια, η Πολιτεία δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για την κάλυψη όλης ή μέρος της δαπάνης του ακριβού εμβολίου, που χαρακτηρίζεται απαραίτητο για την ασφάλεια και την προστασία των φοιτητών.

