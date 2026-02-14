Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησαν σήμερα (14.02.2026) οι αρχές στην Αττική Οδό, λόγω έργων σε συγκεκριμένες εισόδους.

Σε ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αναφέρεται πως θα παραμείνουν κλειστές οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5) μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν, εναλλακτικά, να κινηθούν ως εξής:

Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες