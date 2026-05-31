Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στη Μεταμόρφωση από τις 3 Ιουνίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στη Μεταμόρφωση από τις 3 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, λόγω εργασιών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας θα εφαρμόζονται τις ώρες 23:00 έως 06:00 και θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

– Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 16,700 και 16,115.

– Στη χ/θ 16,115 δημιουργείται έξοδος για τον κόμβο της Αττικής Οδού. Ταυτόχρονα, θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εισόδου στον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795). Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο, θα οδηγούνται μέσω του κλάδου προς Λαμία μέχρι τον Α/Κ Πύρνας (χ/θ 18,770), όπου θα πραγματοποιείται η είσοδος στον κλάδο προς Αθήνα.

– Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 17,400 και 16,350.

– Ο Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795) θα παραμείνει ανοιχτός.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.