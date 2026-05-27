Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας λόγω εργασιών στις 30 και 31 Μαΐου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου στη λεωφόρο Κηφισίας. Ο λόγος είναι η πραγματοποίηση εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας θα γίνουην ως εξής:

Κατά τις ώρες 07:00 έως 17:00 θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το ύψος του Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις περιοχές των δήμων Αθηναίων και Αμαρουσίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.