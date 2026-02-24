Κυψέλη: «Είχε βγάλει αντικλείδι χωρίς να το ξέρω και μπήκε σπίτι» καταγγέλλει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού από 64χρονο

Πουλώντας λαθραία τσιγάρα και κάνοντας θελήματα για τους γείτονές του στην Κυψέλη, έβγαζε χρήματα ο 64χρονος από την Αλβανία που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χονης ΑμεΑ, έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του η μητέρα του θύματος.

Οργή προκαλεί η υπόθεση απόπειρας βιασμού σε βάρος της 25χρονης ΑμεΑ, από τον 64χρονο φερόμενο ως δράστη ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία έπειτα από καταγγελία της μητέρας της νεαρής κοπέλας, η οποία τον είδε να ασελγεί στην κόρη της μέσω του κλειστού κυκλώματος από κάμερες ασφαλείας που είχε στο σπίτι της στην Κυψέλη.

Η γυναίκα αφού ήρθε αντιμέτωπη με το θέαμα, το κατήγγειλε στις αρχές και στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι της. Εκεί φώναξε και έβρισε τον 64χρονο, τον οποίο χτύπησε στο κεφάλι με τηγάνι και στη συνέχεια τον κυνήγησε με κουζινομάχαιρο, αλλά ο άνδρας κατάφερε να της ξεφύγει. Η γυναίκα αποκάλυψε ότι ο 64χρονος ήταν υπεράνω πάσης υποψίας, αφού τον γνώριζε χρόνια και τον πλήρωνε για να την εξυπηρετεί με δουλειές και ψώνια. Η ίδια είπε ότι ο άνδρας είχε κλειδί για μια αποθήκη της για να της αφήνει διάφορα ψώνια, ωστόσο ο ίδιος φέρεται να είχε βγάλει αντικλείδια για όλο το σπίτι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο – ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο 64χρονος μπήκε σπίτι της οικογένειας με κλειδιά. Η μητέρα της 25χρονης ανέφερε ότι: «Ίσως κάποια μέρα που τον έστειλα για θελήματα να του έδωσα τα κλειδιά και έβγαλε αντικλείδι χωρίς να το γνωρίζω. Το μόνο κλειδί που είχε αυτός ήταν από αποθήκη δίπλα από το διαμέρισμα, όπου άφηνε τα ψώνια και το συσσίτιο από την εκκλησία».

Στο βίντεο καταγράφεται και η στιγμή που φτάνει η μητέρα και αντικρίζει τον άνδρα πάνω στο παιδί της. Εκείνος ανενόχλητος κατέβηκε από το κρεβάτι και κάθισε σε μια καρέκλα, έκανε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα, όταν η μητέρα, σοκαρισμένη, του επιτέθηκε, εκείνος δεν δίστασε να την χτυπήσιε και αυτός με μανία, ενώ η γυναίκα είχε πέσει στο πάτωμα, αβοήθητη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συγκεκριμένος άνδρας κυκλοφορούσε στην οδό Αγίας Ζώνης, στην Κυψέλη, πωλούσε λαθραία τσιγάρα, ενώ κρατούσε στα χέρια του κι ένα κασετόφωνο που είχε τέρμα τη μουσική.

«Πουλάει λαθραία τσιγάρα σε όλη την Κυψέλη. Εδώ στην Κυψέλη όλοι τον ξέρουν, απορώ πως επί 10 χρόνια δεν τον έπιασε ποτέ η αστυνομία, πως δε έχει ένταλμα σύλληψης», είπε η μητέρα του 25χρονου θύματος.

«Ασέλγησε στο παιδί μου ενώ βρισκόταν δίπλα η άλλη κόρη μου»

Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, ο 64χρονος επιχείρησε να ασελγήσει και στην άλλη κόρη της, την 25χρονη δίδυμη αδερφή του πρώτου θύματος, επίσης ΑμεΑ. Μάλιστα, ο άνδρας ήταν γνωστός της οικογένειας και επί χρονιά γείτονάς τους, ο οποίος συχνά τις βοηθούσε.

Η γυναίκα είπε πως όταν είδε τον 64χρονο από το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της και αντιλήφθηκε τι συνέβη, κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές.

Μιλώντας στο Live News, η μητέρα των κοριτσιών περιέγραψε το σοκαριστικό περιστατικό όπως το βίωσε. «Ευχαριστώ αρχικά το “Κραυγή ΑμεΑ” που έχουν σταθεί δίπλα μου. Εκείνη τη μέρα, πετάχτηκα στο φαρμακείο να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά και αυτός ήρθε εδώ, και όπως κατέγραψαν οι κάμερες, έλεγξε αν είμαι σπίτι, γιατί είχε κλειδί από αποθήκη για να αφήνει τα ψώνια που του ζητούσα να μου παίρνει», είπε αρχικά η μητέρα της 25χρονης.

Και πρόσθεσε: «Έκανε θελήματα για όλους στη γειτονιά και πληρωνόταν κάθε μήνα. Εγώ δεν είχα βοήθεια γιατί “έχασα” πρόσφατα την μητέρα μου αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μπει ξανά στο σπίτι μου. Του έλεγα “σε παρακαλώ να με βοηθάς με νερά και ψώνια”, έγραφα τι του χρωστάω και τέλος του μήνα τον πλήρωνα.

Εγώ ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού τον είδα πάνω από το παιδί μου να ασελγεί, όπως φαίνεται και στα πλάνα των βίντεο. Άρχισα να τον βρίζω και να τον κυνηγάω. Ήταν γυμνός και προσπαθούσε να με αγκαλιάσει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Μου έλεγε “συγγνώμη, έκανα ένα λάθος” και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Σφράγισε ο εγκέφαλός μου με τις εικόνες που είδα και το παιδί μου. Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Του έριξα δύο μπουνιές αλλά δεν με νοιάζει αν με χτύπησε. Έχω εκδορές γιατί μου τραβούσε τα μαλλιά, το μόνο που με νοιάζει είναι αυτό που έκανε στο παιδί μου, που το είδα από τις κάμερες».

«Δεν υπόσχομαι ότι κρατιέμαι από τα χειρότερα. Ακριβώς δίπλα ήταν και το άλλο κορίτσι, το δίδυμο. Είναι τετραπληγικό, έχει κάνει 8 χειρουργεία και έβλεπε αυτό το σκηνικό. Κλείδωσε ο εγκέφαλός μου, το μόνο που έκανα είναι να πω συγγνώμη στο παιδί μου. Τα κορίτσια εξετάστηκαν στο Θριάσιο, δεν είναι πειραγμένα, όμως η αστυνομία δεν πήρε το σεντόνι από το κρεβάτι της κόρης μου. Είκοσι αστυνομικοί ήταν εδώ και ο άνδρας με πήρε 4 φορές τηλέφωνο και μόλις άκουγε αστυνομικό στο ακουστικό το έκλεινε», είπε η μητέρα των κοριτσιών.

Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει δοθεί συγκλονιστικό βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την μητέρα των κοριτσιών να επιστρέφει σπίτι της, να χτυπά τον 64χρονο στο κεφάλι ε ένα τηγάνι και να τον κυνηγάει με μαχαίρι. Παρά την «μάχη» που έδωσε η μητέρα, ο 64χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη της κόρης του 64χρονου, η οποία είπε ότι ο πατέρας της είχε ασελγήσει σε βάρος της, όταν η ίδια ήταν 7 ετών.

«Όταν ήμουν 7 ετών ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν το κατήγγειλα ποτέ γιατί φοβόμουν. Πλέον δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή. Έλεγε ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου», ανέφερε η κόρη του