Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ ανήλικων μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη

Eπίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε τη Δευτέρα (15.12.2025) σε σχολείο της Κυψέλης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 14χρονη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν οι μαθήτριες ξεκίνησαν καυγά μέσα στο Γυμνάσιο τους στην Κυψέλη. Ως αποτέλεσμα ήταν το ένα κορίτσι να χτυπηθεί από το αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι της.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛΑΣ ενώ το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο γραφείο των καθηγητών προκειμένου να της παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.

Οι καθηγητές της κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα το κορίτσι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού έχοντας ελαφρά τραύματα στο χέρι.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν το κορίτσι που φέρεται πως μαχαίρωσε την συμμαθήτριά της.

Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής αναμένεται να δώσουν κατάθεση οι καθηγητές τους ώστε να διευκρινιστεί τι ακριβώς έγινε τη στιγμή που τα κορίτσια ξεκίνησαν να καυγαδίζουν.