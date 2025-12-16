Κυψέλη: Καρέ καρέ η επίθεση της 16χρονης σε 14χρονη και η προηγούμενη σύλληψη

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένα παιδί μόλις 14 ετών έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από μια 16χρονη στο γυμνάσιό τους στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα η δράστις να συλληφθεί, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας (15.12.25), κατά την πρώτη μέρα φοίτησης της 16χρονης στο συγκεκριμένο γυμνάσιο της Κυψέλης, έπειτα από αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ως ποινή που της επιβλήθηκε για άγνωστο περιστατικό από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη έπιασε την 14χρονη και μια φίλη της στο διάλειμμα στην τουαλέτα, κατηγορώντας της ότι την έλεγε «πρεζάκι».

Και ενώ το περιστατικό φαινόταν ότι τελείωσε εκεί, η 16χρονη σταμάτησε την 14χρονη λίγο πριν μπει στο μάθημα και συνεχίζοντας να την κατηγορεί ότι την έβριζε. Ξαφνικά η δράστις έβγαλε από την τσέπη της ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» – 21 εκατοστών και λάμας 9 εκατοστών – επιτέθηκε στην 14χρονη. Το θύμα έβαλε το χέρι για να αμυνθεί και έτσι απέφυγε ένα μοιραίο χτύπημα στην κοιλιά.

Μάλιστα, η 16χρονη προσπάθησε να μαχαιρώσει και δεύτερη φορά την 14χρονη αλλά την σταμάτησαν άλλοι μαθητές.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ομάδα της ΔΙ.ΑΣ. όπου συνέλαβε την 16χρονη και κατέσχεσε το μαχαίρι που είχε στην τσέπη της.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη φορά που η 16χρονη συνελήφθη, καθώς στις 26 Ιουλίου είχε μαχαιρώσει στην πλάτη ακόμα μια 14χρονη μαθήτρια.

Στη συνέχεια ακολούθησε άγνωστο περιστατικό και με απόφαση της Δευτεροβάθμιας στα μέσα της χρονιάς η 16χρονη άλλαξε σχολείο.

Το σχολείο τελεί υπό κατάληψη καθώς οι μαθητές ζητούν η μαθήτρια να απομακρυνθεί, ενώ διαμαρτύρονται για τον τρόπο που η μαθήτρια αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο χωρίς να υπάρξει πρόβλεψη ή ψυχολογική υποστήριξη.