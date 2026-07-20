Σε γυναίκα ηλικίας 30 έως 35 ετών ανήκει, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην πιλοτή εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Κυψέλη, το μεσημέρι του Σαββάτου (17.07.2026).

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τη μυστηριώδη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός και αναστάτωσε την οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Στο κάδρο των ερευνών μπήκαν κυρίως τρεις υποθέσεις εξαφάνισης γυναικών, ανάμεσα στις οποίες και αυτή της 51χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ.

Μάλιστα, οι αρχές επικοινώνησαν με τον άνδρα της γυναίκας προκειμένου να πάρουν δείγμα DNA από τα προσωπικά αντικείμενα της μεσίτριας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η σορός φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα τουλάχιστον 15 χρόνια μικρότερη από την Τινγκ. Ο θάνατος της γυναίκας φαίνεται να έχει επέλθει πριν από περίπου πέντε ημέρες, ενώ λόγω της προχωρημένης σήψης τα αίτιά του παραμένουν άγνωστα.

Πάντως, η γυναίκα φαίνεται να είχε φάει περίπου μία ώρα πριν από τον θάνατό της. Ακόμη, η διάμετρος του πέλματός της ανέρχεται στα 22 εκατοστά, δηλαδή αντιστοιχεί σε 36 νούμερο παπούτσι, ενώ το ύψος της είναι 1,61 μ.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. θα προσπαθήσουν να αποκρυπτογραφήσουν το μυστήριο γύρω από την υπόθεση, τόσο μέσω γενετικού υλικού όσο και με δακτυλοσκόπηση, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίηση της σορού.

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή συλλέγουν οπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έφτασε η βαλίτσα στο σημείο αυτό της οδού Ευελπίδων, αλλά και ποιος την άφησε.

To άρθρο Κυψέλη: Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα – Οι τρεις υποθέσεις εξαφάνισης που ερευνώνται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr