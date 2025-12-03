Κυψέλη: Υδραυλικός πήγε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στο Α.Τ. και βρήκε όπλα

Ένας υδραυλικός πήγε για μια απλή δουλειά στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και ξαφνικά ανακάλυψε όπλα μέσα στην αποχέτευση.

Την ασυνήθιστη ανακάλυψη έκανε ένας υδραυλικός το απόγευμα της Τρίτης 02.12.2025 στα κρατητήρια του Α.Τ. Κυψέλης, όταν κατά τη διάρκεια υδραυλικών εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης του κτιρίου, συνεργείο εντόπισε 9 πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όπλα δεν ήταν λειτουργικά, καθώς είχαν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση λόγω παλαιότητας και των συνθηκών στο σημείο όπου βρέθηκαν.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα, προκειμένου να διαλευκανθεί το πώς βρέθηκαν εκεί τα όπλα.