Κυψέλη: «”Φρένο” προσωρινά στον μετροπόντικα, αποζημιώσεις και γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων» ζήτησε ο Χάρης Δούκας από την «Ελληνικό Μετρό» 

Αγωνία και φόβο έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια στην Κυψέλη, ως απόρροια των εργασιών για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Συνάντηση για το μείζον ζήτημα των ρωγμών πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί της Πέμπτης (16.07.2026) στο δημαρχιακό μέγαρο της Κοτζιά, ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και αντιπροσωπεία της διοίκησης και στελεχών της «Ελληνικό Μετρό».

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος τάσσεται αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό των πολιτών, θέτοντας τρεις βασικές διεκδικήσεις προς την κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι πληγείσες ιδιοκτησίες αφορούν «διακόσιες κατοικίες», δηλαδή «διακόσιες οικογένειες».

Τα 3 αιτήματα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη διοίκηση της εταιρείας, εστιάζοντας στην ασφάλεια των κατοίκων και στην πλήρη κάλυψη των ζημιών τους:

«Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους και είχαμε μια πολύ αναλυτική συζήτηση με στελέχη και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και συζητήσαμε όλα τα κρίσιμα θέματα. Ζητήσαμε να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων, να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας, δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, ζητήσαμε να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος», δήλωσε ο κ. Δούκας.

Όσον αφορά το τρίτο αίτημα, αυτό σχετίζεται με το μέλλον των εργασιών στην περιοχή, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι «θέλουμε τη Γραμμή 4 του μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις».

«Φρένο» στον μετροπόντικα λόγω δύσκολων γεωλογικών συνθηκών

Αυτή τη στιγμή, οι εργασίες εκσκαφής στην Κυψέλη έχουν παγώσει. Ο κ. Δούκας παραδέχθηκε ότι η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία, η οποία ήταν εξαρχής γνωστή, γεγονός που επέβαλε τη χρήση χιλιάδων αισθητήρων ελέγχου.

«Αυτή τη στιγμή στην περιοχή αυτή για όλα αυτά τα θέματα ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. […] Ήταν μια περιοχή η οποία από την αρχή ξέραμε, ήξεραν οι ειδικοί, ότι έχει ρέματα, ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και ότι χρειάζεται επιπλέον μετρήσεις. Μας θυμίσανε μάλιστα ότι είναι 3.000 αισθητήρες και στον μετροπόντικα και γύρω-γύρω για να μπορούν να ελέγξουν, και ακριβώς λόγω των προβλημάτων δύο φορές σταμάτησε και τώρα υπάρχει η διακοπή», εξήγησε ο Δήμαρχος.

Για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να διασφαλιστεί η ασφαλής επανεκκίνηση του έργου, η «Ελληνικό Μετρό» έχει επιστρατεύσει ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει γίνει ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων ο ένας είναι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο άλλος από το εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να παρουσιάσουν το πώς μπορεί να επανεκκινήσει ο μετροπόντικας στη συγκεκριμένη περιοχή με όρους απόλυτης ασφάλειας. Όπως μάλιστα ανέφερε ο Χάρης Δούκας, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας είναι άμεσο, καθώς οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν τη δημοτική αρχή ότι «το πόρισμα θα είναι έτοιμο, μας είπαν σε δύο εβδομάδες από τώρα».

Γραπτές βεβαιώσεις στατικότητας για όλους

Απαντώντας στην εύλογη αγωνία των κατοίκων για το αν είναι ασφαλές να κοιμούνται στα σπίτια τους, ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι έχουν ήδη εκδοθεί κάποιες γραπτές βεβαιώσεις, ωστόσο ο Δήμος απαιτεί καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη.

«Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι, ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφως ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει. Και κάτι άλλο ζητάμε: Να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, επιστημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτήρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί», τόνισε.

Μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων σε 15 ημέρες, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του Δημάρχου με τη διοίκηση της εταιρείας και τους εκπροσώπους των κατοίκων για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, αποφασίστηκε ο ορισμός ενός συγκεκριμένου προσώπου επικοινωνίας (contact person) από την πλευρά της «Ελληνικό Μετρό», ο οποίος θα συνομιλεί απευθείας με τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.